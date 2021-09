‘Le vie del cinema’, domani l’apertura con il film “Titane” (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Palma d’oro “Titane” e l’incontro con Hamaguchi Ryusuke regista di “Drive my car” (miglior sceneggiatura al 74° Festival di Cannes): il programma di giovedì 23 settembre Il palmarès del 74° Festival di Cannes accende gli schermi della seconda giornata de le vie del cinema. Ecco quindi Titane, la favola nera cyberpunk valsa a Julia Ducournau, ventotto anni dopo Lezioni di piano di Jane Campion, la seconda Palma d’Oro a regia femminile della storia del festival e il Premio per la miglior sceneggiatura Drive My Car di Hamaguchi Ryusuke che, con la giornalista Alessandra De Luca, incontra il pubblico alle 19.40 all’Anteo Palazzo del Cinema. A pochi mesi dall’Orso d’Argento vinto a Berlino con Il gioco del destino e della fantasia, Hamaguchi ha conquistato la giuria di Cannes grazie a un racconto a metà tra Murakami e Cechov che è anche una sottile ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Palma d’oro “” e l’incontro con Hamaguchi Ryusuke regista di “Drive my car” (miglior sceneggiatura al 74° Festival di Cannes): il programma di giovedì 23 settembre Il palmarès del 74° Festival di Cannes accende gli schermi della seconda giornata de le vie del cinema. Ecco quindi, la favola nera cyberpunk valsa a Julia Ducournau, ventotto anni dopo Lezioni di piano di Jane Campion, la seconda Palma d’Oro a regia femminile della storia del festival e il Premio per la miglior sceneggiatura Drive My Car di Hamaguchi Ryusuke che, con la giornalista Alessandra De Luca, incontra il pubblico alle 19.40 all’Anteo Palazzo del Cinema. A pochi mesi dall’Orso d’Argento vinto a Berlino con Il gioco del destino e della fantasia, Hamaguchi ha conquistato la giuria di Cannes grazie a un racconto a metà tra Murakami e Cechov che è anche una sottile ...

Advertising

caritas_milano : Atterrati a Fiumicino 45 studenti rifugiati grazie ai 'Corridoi Universitari' Studieranno in 23 Università italian… - Avvenire_Nei : Bene comune. Cattai: le cinque vie di Retinopera per rimettere al centro la persona - Agenzia_Ansa : Scoprire o riscoprire i 'pinnettos', tipiche costruzioni pastorali che raccontano il mondo dei caprari sardi, attra… - stefanofantuzzi : RT @chedisagio: In queste vie viveva @Cristiano Ronaldo. In un mese le cose sono un po' cambiate... - giannipinoli : @chedisagio @Cristiano Ho sentito che da quando non c'è più @Cristiano , le vie di Torino sono così -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Le vie Trianon, il Comune vieta piazza del Plebiscito: «Viviani è stato sfrattato» Corriere del Mezzogiorno