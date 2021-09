Trudeau ha vinto le elezioni anticipate in Canada (Di martedì 21 settembre 2021) Ma non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta dei seggi, e dovrà quindi formare un nuovo governo di minoranza Leggi su ilpost (Di martedì 21 settembre 2021) Ma non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta dei seggi, e dovrà quindi formare un nuovo governo di minoranza

