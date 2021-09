Dove vedere la partita tra Sampdoria e Pomigliano in TV e streaming (Di martedì 21 settembre 2021) La Serie A femminile 2021/22 torna di nuovo in campo con la sfida tra Sampdoria e Pomigliano, valida per la 4° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su Dove vedere Sampdoria Pomigliano, in calendario il giorno 26 settembre alle ore 14:30. Dove vedere Sampdoria Pomigliano La partita Sampdoria – Pomigliano di Serie A femminile sarà trasmessa TIMvision. Appuntamento dunque sulla piattaforma streaming on demand di TIM. Non è invece prevista la diretta TV. Lo streaming di Sampdoria Pomigliano femminile sarà disponibile su Smart TV, app Android e iOS, TV box, decoder TIMvision, Chromecast, Amazon ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 settembre 2021) La Serie A femminile 2021/22 torna di nuovo in campo con la sfida tra, valida per la 4° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su, in calendario il giorno 26 settembre alle ore 14:30.Ladi Serie A femminile sarà trasmessa TIMvision. Appuntamento dunque sulla piattaformaon demand di TIM. Non è invece prevista la diretta TV. Lodifemminile sarà disponibile su Smart TV, app Android e iOS, TV box, decoder TIMvision, Chromecast, Amazon ...

