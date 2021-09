Arrampicata | Laura Rogora conquista la medaglia di bronzo nel lead ai Mondiali! Primo podio iridato per la romana

(Di martedì 21 settembre 2021) I Campionati Mondiali disportiva 2021 si sono conclusi quest’oggi a Mosca con una nuovaper l’Italia, che può sorridere per ilottenuto danella specialità. Laclasse 2001, punta di diamante del movimento tricolore, è salita così per la prima volta in carriera sulin una rassegna iridata senior dopo aver dominato a livello giovanile., dopo aver superato la semifinale con un top, ha provato a forzare nell’atto conclusivo prendendosi anche dei rischi per andare a caccia del titolo. Alla fine la nostra portacolori si è dovuta accontentare delladicon 37, alle spalle dell’ingiocabile coreana Seo Chaehyun (top in semifinale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arrampicata Laura

OA Sport

Tra gli uomini è il Giappone a chiudere al comando le qualificazioni odierne grazie a Tamoa Narasaki (2.55). Secondo posto per il britannico Hamish Mcarthur (3.32) davanti al nipponico Kokoro Fukii (4.... sino a pochi mesi fa - affermaAndreucci, candidata al Consiglio comunale per il Movimento ... Perugini è perfettamente consapevole che la suanon avrà successo: non riuscirà neppure ...I Campionati Mondiali di arrampicata sportiva 2021 si sono conclusi quest'oggi a Mosca con una nuova medaglia per l'Italia, che può sorridere per il bronzo ottenuto da Laura Rogora nella specialità le ...Un risultato storico per l'arrampicata italiana: Laura Rogora è sul terzo gradino del podio al campionato del mondo lead di Mosca! Dopo l'argento di Camilla Moroni nel boulder, Laura conquista un'altr ...