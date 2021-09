Sala: «No a due stadi, ma sul nuovo San Siro non si torna indietro» (Di lunedì 20 settembre 2021) “È categorico: a Milano due stadi da calcio non potranno esserci”. Non ha dubbi a riguardo il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, che a margine dell’assemblea annuale di Anaci è tornato a parlare riguardo al progetto di costruzione del nuovo impianto cittadino. “Quando va bene- continua Sala- San Siro costa una decina di milioni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 settembre 2021) “È categorico: a Milano dueda calcio non potranno esserci”. Non ha dubbi a riguardo il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe, che a margine dell’assemblea annuale di Anaci èto a parlare riguardo al progetto di costruzione delimpianto cittadino. “Quando va bene- continua- Sancosta una decina di milioni L'articolo

