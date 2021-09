Gotti | “Complimenti al Napoli | squadra forte e che sta bene Noi andiamo avanti per la nostra strada”

Advertising

infoitsport : Udinese, Gotti: “Complimenti al Napoli. Noi testa alta e concentrati” - GoldelNapoli : Così a fine gara il tecnico dell'Udinese - MstylesDD : RT @BrunoGalvan85: Complimenti a Gotti che ha ammesso la superiorità del @sscnapoli senza fare caciara a fine gara come qualche altro suo i… - CalcioNapoli24 : - sscalcionapoli1 : Udinese, Gotti a Dazn: “Complimenti al Napoli, con loro non puoi giocare né basso né alto…” -

Ultime Notizie dalla rete : Gotti Complimenti

... ha parlato al termine del match perso contro il Napoli: le sue dichiarazioni Luca, ... SCONFITTA - "Ci sono grandi meriti del Napoli, a cui vanno fatti iper come ha ...Dobbiamo fargli i: hanno fatto una grande partita, giocato bene e sono in una gran ... 'Anche stasera ho approfittato per dare spazio a giovani della rosa' ha continuatoa Sky Sport. '...L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, è intervenuto ai microfoni di DAZN, dove ha parlato della sconfitta rimediata in casa contro il Napoli. Queste le sue parole nel post-partita: “Tenderei a pensar ...Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' dopo la sconfitta contro il Napoli per 0-4: "Tenderei a pensare che ci sono grandi ...