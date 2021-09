Covid Lazio | «Positivi mai così bassi da due mesi 86% popolazione adulta vaccinata»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 settembre 2021) Un numero di attualmentealpiù basso da duea questa parte. E’ questo quanto affermato oggi dall’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato. «Neloramai abbiamo superato le 8 milioni e 125 mila somministrazioni complessive e oltre l’86% della poponeha completato l’iter vaccinale. Se si considera la popone over 12 anni siamo a quota 81%. Un risultato lusinghiero che ci pone ai vertici europei e che ha un immediato riscontro nel calo dei, maidagli ultimi due. Dobbiamo compiere un ultimo sforzo per arrivare ad una copertura del 90%». La Regione, al momento, è la seconda in Italia per vaccini somministrati con ciclo completo in ...