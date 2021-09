Coronavirus, oggi in Calabria 127 nuovi casi e 3 decessi (Di lunedì 20 settembre 2021) I n Calabria, rispetto a ieri, calano i numeri dei pazienti isolati a domicilio ( - 57) e di quelli in rianimazione ( - 1) mentre aumentano i pazienti ricoverati nei reparti covid (+7). Tre i deceduti ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 20 settembre 2021) I n, rispetto a ieri, calano i numeri dei pazienti isolati a domicilio ( - 57) e di quelli in rianimazione ( - 1) mentre aumentano i pazienti ricoverati nei reparti covid (+7). Tre i deceduti ...

