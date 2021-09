Coronavirus | il bollettino di oggi 20 settembre in Valtellina e Valchiavenna

Advertising

ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 settembre: 2.407 nuovi casi e 44 morti - Corriere : Il bollettino di oggi 20 settembre: 2.407 nuovi casi e 44 morti - radiosilvana : @mica_sono_io @romifivestars @fratotolo2 Lo dicono i dati - angheluruju11 : RT @romatoday: Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 20 settembre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

*** Iscriviti alla newsletter SpecialePiù che dimezzati i contagi in Lombardia che da 348 scendono a 150 con il tasso di positività che risale invece dallo 0,7 all'1%. Il...: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 132 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD - 19. Di questi, 1 è risultato positivo al test La Direzione ...Sono 514 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 settembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è ...Attualmente positivi: 112.514. Deceduti: 130.354 (+44). Dimessi/Guariti: 4.395.648 (+3.383). Ricoverati: 4.505 (+46) di cui in Terapia Intensiva: 523 (-7). Tamponi: 89.542.931 (+122.441). Totale casi: ...