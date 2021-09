Che cos’è la polizza Trust Facile e a che cosa serve (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiL’acquisto, la vendita e il finanziamento di immobili che sono stati oggetto di conferimento in Trust possono essere agevolati con l’aiuto di un prodotto assicurativo ad hoc: è il caso della polizza Trust Facile, di cui abbiamo parlato con gli specialisti di Stewart Title Europe Ltd. Qual è la funzione di questo strumento? Prima di tutto è necessario precisare che il Trust è il mezzo con il quale si può concretizzare un atto di liberalità che in teoria può andare a danneggiare i diritti dei legittimari di chi lo ha disposto. Proprio per questo motivo, può essere utile scegliere di avere una polizza Trust Facile per il patrimonio, per effetto della quale la proprietà del bene rimane sempre all’acquirente, mentre il suo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiL’acquisto, la vendita e il finanziamento di immobili che sono stati oggetto di conferimento inpossono essere agevolati con l’aiuto di un prodotto assicurativo ad hoc: è il caso della, di cui abbiamo parlato con gli specialisti di Stewart Title Europe Ltd. Qual è la funzione di questo strumento? Prima di tutto è necessario precisare che ilè il mezzo con il quale si può concretizzare un atto di liberalità che in teoria può andare a danneggiare i diritti dei legittimari di chi lo ha disposto. Proprio per questo motivo, può essere utile scegliere di avere unaper il patrimonio, per effetto della quale la proprietà del bene rimane sempre all’acquirente, mentre il suo ...

