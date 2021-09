ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Ecco i posti disponibili e scadenza domanda (Di lunedì 20 settembre 2021) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2021/22 si verificano gli interpelli nazionali agli assistenti amministrativi che vogliano ricoprire il ruolo di DSGA. Ecco alcune delle domande ancora aperte con relativa scadenza per la presentazione della domanda. N.B. La pagina potrebbe non essere aggiornata in tempo reale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 settembre 2021) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2021/22 si verificano gli interpelli nazionali agliche voglianoil ruolo dialcune delle domande ancora aperte con relativaper la presentazione della. N.B. La pagina potrebbe non essere aggiornata in tempo reale. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Ecco i posti disponibili e scadenza domanda - scuolainforma : Personale ATA, domanda incaricati DSGA: posti disponibili con scadenza istanza - ProDocente : ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Ecco i posti disponibili e scadenza domanda - zazoomblog : ATA domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Ecco i posti disponibili e scadenza domanda -… - orizzontescuola : ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Ecco i posti disponibili e scadenza domanda -