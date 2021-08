Napoli, Manfredi in azienda aerospaziale Ali: “Esempio virtuoso” (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ricominciare dal futuro. Con questo spirito il candidato sindaco Gaetano Manfredi ha visitato la sede di Ali, azienda specializzata nella ricerca aerospaziale che il prossimo 29 agosto sarà protagonista di un esperimento dalla base di lancio Jfk Space Center della Nasa scegliendo il claim ‘LaCampaniaTornaaVolare’. “Dobbiamo ricominciare dal futuro – ha detto il candidato sindaco. In tale ottica questa struttura di eccellenza rappresenta un Esempio virtuoso di come Napoli possa esercitare il ruolo di protagonista nel mondo. Solo così la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ricominciare dal futuro. Con questo spirito il candidato sindaco Gaetanoha visitato la sede di Ali,specializzata nella ricercache il prossimo 29 agosto sarà protagonista di un esperimento dalla base di lancio Jfk Space Center della Nasa scegliendo il claim ‘LaCampaniaTornaaVolare’. “Dobbiamo ricominciare dal futuro – ha detto il candidato sindaco. In tale ottica questa struttura di eccellenza rappresenta undi comepossa esercitare il ruolo di protagonista nel mondo. Solo così la ...

