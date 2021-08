Ibiza assume le spie anti movida | si infiltreranno nelle feste clandestine

(Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 ago — L’amministrazione cittadina diha deciso di ingaggiare vere e proprieprivate per infiltrarsiorganizzati sull’isola. L’iniziativa, riportata da El Pais, è volta a contrastare l’insorgenza dei contagi dovuta, per l’appunto, agli assembramenti creati nei party illegali che spopolano ain tempo di Covid. Acercasi-festini Con le restrizioni vigenti, infatti, la maggior parte delle discoteche e dei night club — per cui l’isola è meta dei turisti di tutto il mondo — ...

Advertising

rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Arrivano i segnalatori professionisti - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: Arrivano i segnalatori professionisti - AndreaMontana77 : RT @IlPrimatoN: Arrivano i segnalatori professionisti - Diego_Bruno80 : RT @IlPrimatoN: Arrivano i segnalatori professionisti - BordignonAngelo : RT @IlPrimatoN: Arrivano i segnalatori professionisti -

Ultime Notizie dalla rete : Ibiza assume

Il Primato Nazionale

C'è chi non ha rinunciato alle vecchie abitudini come la Parietti che è volata ad. Così da ... 'L'invidia è quel sentimento che nasce nell'istante in cui ci sila consapevolezza di essere ...... Neiman Marcusuna manager proveniente dal mondo digitale, per affidarle il ruolo creato ex ...l'esperienza immersiva Coast con Prada Outdoor e le installazioni dedicate alla linea Paula's...DEK:[5078067] Optional: Cerchi in lega leggera da 15 ENJOY Fari fendinebbia con luci di svolta Materiale cartografico scheda SD con Mapcare Pacchetto Comfort SEAT CONNECT gen3 - Media & Internet, Sicu ...alVolante non si assume alcuna responsabilità sull’esito delle transazioni e sul loro contenuto. Per difenderti dalle truffe, leggi QUI. Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annu ...