Avete notato che saliamo sugli aerei sempre dal lato sinistro? Qual è il motivo? (Di giovedì 5 agosto 2021) Quando ci imbarchiamo o scendiamo da un aereo lo facciamo sempre dallo stesso lato, il sinistro. Vi siete mai chiesti il perchè? Per molti prendere un aereo è un momento meraviglioso. Soprattutto ora, dopo questi anni difficili di emergenza Coronavirus significa tornare alla normalità e tornare a viaggiare per il mondo. Avete mai fatto caso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 5 agosto 2021) Quando ci imbarchiamo o scendiamo da un aereo lo facciamodallo stesso, il. Vi siete mai chiesti il perchè? Per molti prendere un aereo è un momento meraviglioso. Soprattutto ora, dopo questi anni difficili di emergenza Coronavirus significa tornare alla normalità e tornare a viaggiare per il mondo.mai fatto caso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

davidefaraone : Avete notato come sia scandalosamente calato il silenzio sul ddl Zan? Prima un appello al giorno, adesso il silenzi… - ftk33333 : avete notato che da quando ci sono i cellulari l'umanità si è completamente rincoglionita? altro che progresso - EricrapErikrap : RT @Bluefidel47: La cosa più grave di questi vaccini è che superano la barriera di Willis (ematoencefalica)andando ad intaccare le aree del… - magnigiancarlo3 : Olimpiadi Tokyo. Avete notato che non c’è un solo commento o apprezzamento sui nostri grandi atleti e delle loro co… - lovmcu : ho appena visto i vari corti di Legends e ho notato che in quello di Peggy ci sta una scena che non ho mai visto no… -