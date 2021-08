Tokyo 2020 | Serbia-Italia live | le azzurre a caccia della semifinale

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 VELA, NACRA 17: MEDAGLIA D'ORO PER TITA-BANTI Equipaggio azzurro davanti a Gran Bretagna e Ger… - Mibavi1 : @mafaldina88 COMPLIMENTI FEDERICA ???????????????? ?? - michiamotea : RT @Eurosport_IT: Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Per la prima volta da quando il beach volley fa parte del programma delle Olimpiadi, il Brasile non prenderà medaglie in questa disciplina . Oggi infatti, nei quarti di finale del torneo maschile, la ...... 25 anni americana del South Carolina, che aveva alzato le braccia sul podio olimpico diformando una 'x' segno di solidarietà verso il movimento Lgbt e verso gli oppressi. Il motivo è la morte ...Oltre alla ragazze del nuoto sincronizzato, sono in quarantena altre 7 persone che hanno avuto contatti con loro. Il portavoce di Tokyo 2020, Masanori Takaya, ha rassicurato, nessuna tra le 5 positive ...E anche nella pallanuoto sarà Italia-Serbia la sfida della verità. Il Settebello di Alessandro Campagna, dopo il secondo posto nel girone di qualificazione, scenderà in acqua ...