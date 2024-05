Fiorentina - slitta ancora il recupero con l'Atalanta? Ecco quando si può giocare

Atalanta-Fiorentina non si giocherà. Il match inizialmente in programma domenica 17 marzo al Gewiss Stadium, è stato rinviato a data da destinarsi a causa di un grave malore che ha colpito il direttore generale della viola, Joe Barone. La Lega ...

Atalanta-Fiorentina non si giocherà. Il match inizialmente in programma domenica 17 marzo al Gewiss Stadium, è stato rinviato a data da destinarsi a causa di un grave malore che ha colpito il direttore generale della viola, Joe Barone. La Lega ...

Recupero Atalanta-Fiorentina, l’avvocato Capello: “Match a fine stagione non falsa il campionato ma…” - Recupero Atalanta-fiorentina, l’avvocato Capello: “Match a fine stagione non falsa il campionato ma…” - Quando verrà recuperata Atalanta-fiorentina Sul match, fondamentale per la corsa alla Champions, non ci sono ancora risposte decisive.

Serie A, Atalanta-Fiorentina si recupera a campionato finito Tre date possibili - Serie A, Atalanta-fiorentina si recupera a campionato finito Tre date possibili - Grande incertezza sulla data del recupero, c'è anche l'ipotesi di giocare il 2 giugno a campionato ampiamente finito ...

La Lega gela la Roma: “A Bergamo domenica 12 maggio” - La Lega gela la Roma: “A Bergamo domenica 12 maggio” - Niente cedimenti della Lega Calcio Professionisti di Serie A alle richieste della Roma di posticipare al lunedì la trasferta della trentaseiesima giornata dall’ Atalanta. Il vero e proprio spareggio-C ...