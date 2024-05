LIVE – Campobasso-Venezia 63-66 | gara-2 semifinale playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket DIRETTA

LIVE – Campobasso-Venezia 45-49 : gara-2 semifinale playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Campobasso-Venezia, sfida valida come gara-2 delle semifinali playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. In gara-1 le lagunari si sono distinte con un’ottima prova, in una partita intensa fin dalle prime battute, in ...

LIVE – Campobasso-Venezia 14-15 : gara-2 semifinale playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Campobasso-Venezia, sfida valida come gara-2 delle semifinali playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. In gara-1 le lagunari si sono distinte con un’ottima prova, in una partita intensa fin dalle prime battute, in ...