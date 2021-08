Laura Chiatti e Marco Bocci, lei smentisce la crisi con una foto su Instagram: "Un regalo azzeccato" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laura Chiatti ha scelto Instagram per mettere definitivamente a tacere le voci che circolavano a proposito di una presunta crisi tra lei e il marito Marco Bocci. Laura Chiatti ha ufficialmente smentito la notizia di una presunta crisi relativa al suo matrimonio con Marco Bocci, notizia che è stata condivisa online da svariate riviste nelle scorse settimane. Le suddette testate giornalistiche parlavano di una possibile rottura tra i due attori e sembra che la Chiatti abbia deciso di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021)ha sceltoper mettere definitivamente a tacere le voci che circolavano a proposito di una presuntatra lei e il maritoha ufficialmente smentito la notizia di una presuntarelativa al suo matrimonio con, notizia che è stata condivisa online da svariate riviste nelle scorse settimane. Le suddette testate giornalistiche parlavano di una possibile rottura tra i due attori e sembra che laabbia deciso di ...

GossipItalia3 : Laura Chiatti e Marco Bocci: la dedica d’amore mette a tacere le voci sulla presunta crisi di coppia… - zazoomblog : Laura Chiatti fa una dedica d’amore per il suo Marco Bocci - #Laura #Chiatti #dedica #d’amore - GossipItalia3 : Laura Chiatti: in poche mosse “social” zittisce le voci sulla crisi con Marco Bocci #gossipitalianews - lorenzaswift13 : Notifica notizie di Google: SCOPRI LE PAROLE CHE LAURA CHIATTI HA DEDICATO AL FIDANZATO PER IL COMPLEANNO No Goog… - zazoomblog : Marco Bocci-Laura Chiatti aria di crisi in famiglia? Arriva l’annuncio - #Marco #Bocci-Laura #Chiatti #crisi -