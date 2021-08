Il Covid non va in vacanza | non andateci neanche voi | dice Fabrizio Pregliasco

Advertising

borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - ladyonorato : Il Wall Street Journal pone la domanda: perché la FDA attacca un farmaco sicuro ed efficace contro il Covid, senza… - Adnkronos : #Greenpass Italia, Crisanti: 'Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi'. #Covid. - uomok58 : RT @MMaXXprIIme: Ai politici non frega niente se il vaccino contro il Covid funzioni o meno. Limportante è intascare le bustarelle - Eveleenrey : RT @CoffinBurier: @Larabafenice4 @Lifurbi Tutti quelli che conosco che hanno fatto il vaccino hanno avuto reazioni avverse. Nessuno sapeva/… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non

Agenzia ANSA

... ed Ecdc , il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, insistono nel raccomandare la vaccinazione completa contro il- 19 per tutti. Ma fino a 'quandosarà ...si registrano morti. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati su 12.668 test per l'infezione da- 19: 98 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, ...Per manifestare la sua contrarietà, Passerò ha realizzato un cartello, affisso all’ingresso del suo locale in via Lo Frasso, che mostra due divieti stradali coi colori di Alghero - il giallo e il ross ...Coronavirus, il bollettino contagi e morti in Italia di oggi, mercoledì 4 agosto 2021. Sono 6.596 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati ...