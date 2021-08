Green Pass, scuola: attesa per le nuove misure per la ripartenza (Di mercoledì 4 agosto 2021) In attesa del Consiglio dei Ministri di domani, giovedì 5 agosto, si ipotizza l’utilizzo del Green Pass per la riapertura della scuola in sicurezza Domani, giovedì 5 agosto 2021, si terrà il Consiglio dei Ministri: tra le ipotesi che circolano per la riapertura in sicurezza della scuola quella del Green Pass per il personale scolastico finora sembra essere la più plausibile. Resta in campo, ma è meno probabile, l’ipotesi di intraprendere percorsi specifici con misure ad hoc, come la Dad, laddove il numero di immunizzazioni fosse stato ancora basso. Al ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 agosto 2021) Indel Consiglio dei Ministri di domani, giovedì 5 agosto, si ipotizza l’utilizzo delper la riapertura dellain sicurezza Domani, giovedì 5 agosto 2021, si terrà il Consiglio dei Ministri: tra le ipotesi che circolano per la riapertura in sicurezza dellaquella delper il personale scolastico finora sembra essere la più plausibile. Resta in campo, ma è meno probabile, l’ipotesi di intraprendere percorsi specifici conad hoc, come la Dad, laddove il numero di immunizzazioni fosse stato ancora basso. Al ...

