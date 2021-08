Castello di Cisterna | arrestati due esponenti del clan D’Ambrosio

Advertising

newsdinapoli : Castello di Cisterna. Cercarono di uccidere figlio del boss, due arresti #Cronaca - bassairpinia : Castello di Cisterna (NA): Camorra. Carabinieri arrestano 2 persone per tentato omicidio e porto abusivo di armi co… - puntomagazine : A finire in manette due soggetti facenti parte del clan “D’Ambrosio” gravemente indiziati di “tentato omicidio” e “… - paolochiariello : #juorno #camorra agguati e tentativi di omicidio. Killer e vittime sono i figli dei boss #DAmbrosio e #OREFICE DI C… - juornoit : #juorno #camorra agguati e tentativi di omicidio. Killer e vittime sono i figli dei boss #DAmbrosio e #OREFICE DI C… -

Ultime Notizie dalla rete : Castello Cisterna

ilmattino.it

Spararono nove colpi di arma da fuoco, in un quartiere densamente popolato didi, nel Napoletano, e nell'agguato ferirono gravemente il 21enne Giuseppe Orefice, figlio di Gennaro Orefice, 41enne elemento di spicco dell'omonimo gruppo criminale. Per questo sono ...... su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia - nei confronti di due persone, entrambe in stato di libertà, facenti parte del clan D'Ambrosio didi(tutti attualmente ...Castello di Cisterna. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta dell ...I carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti, Marco D'Ambrosio, 23 anni, ...