Vela | Ruggero Tita | l’oro olimpico e un futuro radioso con Luna Rossa! Riparte la missione America’s Cup

(Di martedì 3 agosto 2021)ha compiuto un’impresa strepitosa nella baia di Enoshima e, in coppia con la splendida Caterina Banti, si è laureato Campionenei Nacra 17. L’Italia torna a festeggiare una medaglia d’oro nellaad addirittura 21 anni di distanza dal sigillo di Alessandra Sensini a Sydney 2000, tra l’altro è soltanto il quarto titolo per il Bel Paese nella storia dei Giochi in questo sport. Poco, per una Nazione con oltre 8000 km di coste, ma riprova della grande magia che i due azzurri sono riusciti a compiere a Tokyo 2021, dominando con questo tipo di imbarcazione che prevede la partecipazione di un uomo e una ...