Kane, Tottenham spalle al muro? L’attaccante diserta l’allenamento (Di martedì 3 agosto 2021) Una situazione complicatissima da dover gestire per l’ex juventino Fabio Paratici, divenuto nei mesi scorsi il direttore sportivo degli Spurs. Harry Kane, capitano del Tottenham ed uno dei migliori terminali offensivi d’Europa, non vuole più saperne di vestire la maglia bianca del club londinese. Il suo unico obiettivo, dichiarato a più riprese, è quello di trasferirsi accettando, ovviamente, la corte serrata di Pep Guardiola che lo accoglierebbe a braccia aperte nel suo Manchester City. Un colpo, quello che tentano i Citizen, che deve concretizzarsi in tempi brevi: l’uragano, infatti, rischia di rimanere da separato in casa. Il prezzo del suo cartellino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Una situazione complicatissima da dover gestire per l’ex juventino Fabio Paratici, divenuto nei mesi scorsi il direttore sportivo degli Spurs. Harry, capitano deled uno dei migliori terminali offensivi d’Europa, non vuole più saperne di vestire la maglia bianca del club londinese. Il suo unico obiettivo, dichiarato a più riprese, è quello di trasferirsi accettando, ovviamente, la corte serrata di Pep Guardiola che lo accoglierebbe a braccia aperte nel suo Manchester City. Un colpo, quello che tentano i Citizen, che deve concretizzarsi in tempi brevi: l’uragano, infatti, rischia di rimanere da separato in casa. Il prezzo del suo cartellino ...

