Esclusiva | Lukaku-Chelsea | Pastorello spinge per il sì L’Inter aspetta che sia Lukaku

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 3 agosto 2021) Quando Federico, agente di, in mattinata si è materializzato con la proposta(da noi anticipata martedì 27 luglio),è caduta dalle nuvole. Non soltanto ha detto chiaro e tondo che la proposta è respinta, ma ha aggiunto che deve esseread assumere un atteggiamento diverso rispetto alla sua felicità di restare nerazzurro, come ribadito in più occasioni. L’agenteperchédica sì, ha un eccellente e retrodatato rapporto con Marina Granovskaia, assoluto riferimento del ...