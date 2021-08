Bielorussia | ritrovato morto impiccato il dissidente anti Lukashenko scomparso a Kiev

(Di martedì 3 agosto 2021) Il leader dell’organizzazione umanitaria “House of Belarus” in Ucraina, Vitaly Shishov,da ieri, è stato trovatoin un parco a. Lo ha riferito oggi la polizia metropolitana ucraina. L’uomo era a capo della Casa Bielorussa, un’organizzazione con base in Ucraina che aiuta chi intende fuggire da Minsk e dintorni dopo le violente repressioni del regime, seguite alle elezioni-farsa del 9 agosto scorso. Il caso assume i contorni di una esecuzione dimostrativa per mano del KGB bielorusso. Non sarebbe la prima volta: un anno fa, sempre ad agosto, i servizi segreti di Minsk avevanonella foresta ...

Il parco dov'è statoil cadavere, appeso a un albero, si trova nei pressi della casa ... Londra smentisce: "Quella è Ucraina" Blocco degli aerei in, la sanzione vieta ai 'bambini ...Vitaly Shishov, l'attivista bielorusso scomparso ieri mentre faceva jogging emorto impiccato in un parco di Kiev, è stato vittima di una 'operazione pianificata dal ..., l'Ue: "Il ...Il leader dell’organizzazione umanitaria “House of Belarus” in Ucraina, Vitaly Shishov, scomparso da ieri, è stato trovato impiccato in un parco a Kiev. Lo ha riferito oggi la polizia metropolitana uc ...Vitaly Shishov, l'attivista bielorusso scomparso ieri mentre faceva jogging e ritrovato morto impiccato in un parco di Kiev, è stato vittima di una "operazione pianificata dal regime" di Alexander Luk ...