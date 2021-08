LIVE – Tokyo 2020, ciclismo su pista: inseguimento maschile, c’è Italia-Nuova Zelanda. RISULTATI in DIRETTA (Di martedì 3 agosto 2021) La DIRETTA scritta del primo turno dell’inseguimento maschile a squadre, disciplina regina del ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sfida la Nuova Zelanda nella terza delle quattro batterie: in caso di vittoria il quartetto azzurro composto da Consonni, Ganna, Lamon e Milan volerebbe a giocarsi la finale per l’oro dopo aver chiuso le qualificazioni al secondo posto. Si parte alle 9:22 Italiane, le 16:22 locali, con Italia-Nuova Zelanda ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Lascritta del primo turno dell’a squadre, disciplina regina delsualle Olimpiadi di. L’sfida lanella terza delle quattro batterie: in caso di vittoria il quartetto azzurro composto da Consonni, Ganna, Lamon e Milan volerebbe a giocarsi la finale per l’oro dopo aver chiuso le qualificazioni al secondo posto. Si parte alle 9:22ne, le 16:22 locali, con...

Advertising

Eurosport_IT : A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Sail… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Filippo Ganna e i quartetti si giocano un posto in finale! -… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Dal Tokyo Aquatics Center è tutto pronto per le eliminatorie del trampolino 3: forza Lorenzo Marsaglia! ?????? ?? Segui LIVE… - ElisabethWolf84 : RT @Eurosport_IT: A caccia di un oro nella vela che manca da 13 anni: ce lo portiamo a casa? ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Sail… -