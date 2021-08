LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la giornata di gare con Tita-Banti nei Nacra 17! (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.02 Tempo soleggiato oggi ad Enoshima, con il vento a 13 km/h. 5.00 Si inizierà alle 5.05 italiane (12.05 giapponesi) a Enoshima con la regata 10 dei Nacra 17, e a Zushi con la regata 7 dei 470 femminili. 4.50 Ruggero Tita e Caterina Banti hanno invece incrementato a sei punti il proprio vantaggio sulla coppia britannica composta da John Gimson e Anna Burnet nei Nacra 17 dopo le regate 7-8-9 di ieri, dove gli azzurri hanno trovato un ottavo (per ora scartato), un terzo e un secondo posto. 4.45 Silvia Zennaro arriva alla Medal Race in sesta ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.02 Tempo soleggiato oggi ad Enoshima, con il vento a 13 km/h. 5.00 Si inizierà alle 5.05 italiane (12.05 giapponesi) a Enoshima con la regata 10 dei17, e a Zushi con la regata 7 dei 470 femminili. 4.50 Ruggeroe Caterinahanno invece incrementato a sei punti il proprio vantaggio sulla coppia britannica composta da John Gimson e Anna Burnet nei17 dopo le regate 7-8-9 di ieri, dove gli azzurri hanno trovato un ottavo (per ora scartato), un terzo e un secondo posto. 4.45 Silvia Zennaro arriva alla Medal Race in sesta ...

