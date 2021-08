Atletica | Giovanni Malagò | “L’Italia ha l’uomo più veloce del mondo e quello che salta più in alto”

(Di domenica 1 agosto 2021) Anchesi esprime, e con felicità, sull’incredibile doppio successo in neanche venti minuti di Gianmarco Tamberi prima e di Marcell Jacobs poi nel sine nei 100 metri. Il numero 1 del CONI analizza la situazione da un punto di vista particolare, essendoci stata grande abbondanza di medaglie, sintomo di livello altissimo del nostro sport, ma con acuti rari. Queste le sue parole: “Vale la pena di credere non solo nei sogni, ma anche qualcosa che sembra impossibile realizzare. Sicuramente c’è stato qualcosa che ci ha frenato per gli ori in questi giorni. Ora in Italia ci sono...

Malagò ha il fiato corto come se i 100 metri appena vinti da Marcell Jacobs li avesse corsi ... "Sono molto felice per l'italiana, oggi l'Italia ha l'uomo più veloce al mondo e quello ...Il primatista italiano del giro di pista dell'leggera, inserito in una batteria ... Il presidente del ConiMalagò commenta così i risultati del mattino ai Giochi Olimpici di Tokyo. " ..."Una cosa per cui vale sempre la pena credere". Il presidente del Cio Giovanni Malagò commenta così le due medaglie d'oro conquistate dall'atletica italiana, quella di Marcell Jacobs nei 100 metri e q ...Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) - Gianmarco Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Successo ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim.