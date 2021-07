Trevisani lascia Sky! Le parole del telecronista (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo 17 lunghi ed intensi anni, anche Riccardo Trevisani lascia Sky Sport. Una scelta dovuta, probabilmente, ai tagli e al ridimensionamento dell’azienda. Il telecronista italiano ha voluto salutare con un lungo post su Instagram: “Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004Saluto e ringrazio il 31 luglio 202117 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come @leleadani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a @skysport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta.Facciamo un lavoro bellissimo e ... Leggi su rompipallone (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo 17 lunghi ed intensi anni, anche RiccardoSky Sport. Una scelta dovuta, probabilmente, ai tagli e al ridimensionamento dell’azienda. Ilitaliano ha voluto salutare con un lungo post su Instagram: “Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004Saluto e ringrazio il 31 luglio 202117 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come @leleadani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a @skysport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta.Facciamo un lavoro bellissimo e ...

