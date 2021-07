LIVE Sollevamento pesi, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la gara, Antonino Pizzolato a caccia di una medaglia! (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.22 Risponde ancora a 160 kg il turkmeno Rejepov. 9.21 inizia bene la gara del cileno Mendez, a 160 kg. 9.19 Il tedesco Muller balza in testa alla classifica, sollevando 159 kg. 9.18 Si rifà Suharevs, che riesce finalmente a sollevare 158 kg. 9.17 Bene anche lo spagnolo Mata, anche lui a 158 kg. 9.16 Torna in pedana Maurus, a 158 kg dopo la seconda prova. 9.15 Primo errore di giornata, con il lettone Suharevs che ha fallito il primo tentativo a 158 kg. 9.13 La risolve il dominicano Bonnat, che con qualche difficoltà gira bene a 158 kg. 9.12 Lunghissima serie di passaggi, si è ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.22 Risponde ancora a 160 kg il turkmeno Rejepov. 9.21bene ladel cileno Mendez, a 160 kg. 9.19 Il tedesco Muller balza in testa alla classifica, sollevando 159 kg. 9.18 Si rifà Suharevs, che riesce finalmente a sollevare 158 kg. 9.17 Bene anche lo spagnolo Mata, anche lui a 158 kg. 9.16 Torna in pedana Maurus, a 158 kg dopo la seconda prova. 9.15 Primo errore di giornata, con il lettone Suharevs che ha fallito il primo tentativo a 158 kg. 9.13 La risolve il dominicano Bonnat, che con qualche difficoltà gira bene a 158 kg. 9.12 Lunghissima serie di passaggi, si è ...

