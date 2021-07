Iannace e Tranfa lanciano “Forza Benevento” | sarà l’ala di centrodestra della coalizione mastelliana

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo felici e lieti di comunicare la nascita di questo nuovo progetto politico”, esordisce l’Ufficiale Medico. “Come siamo abituati a fare – continua– ci mettiamo la faccia in prima persona. Abbiamo fatto un percorso che ci ha visti protagonisti in prima linea tra le file di un partito, la Lega, che sotto la guida regionale si è rivelato poco sensibile alle tematiche territoriali. Abbiamo allora scelto di abbandonare i simboli dei grandi partiti nazionali, dimetterci e prendere le distanze da chi si è dimostrato poco interessato alla nostra, per dedicarci realmente e senza intermediari ...