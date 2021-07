Clima, é boom di frutta esotica made in Italy (Di sabato 31 luglio 2021) I cambiamenti Climatici stanno influenzando anche le coltivazioni del nostro Paese. Tanto che, a causa del caldo tropicale registrato anche nel 2021, si sta verificando un vero e proprio boom di produzioni di frutta esotica made in Italy con le coltivazioni che, in meno di tre anni, sono raddoppiate superando i mille ettari fra Puglia, Sicilia e Calabria. Insomma, addio ai tradizionali limoni e arance, nasce il nuovo trend della frutta tropicale ‘italiana’, complici le temperature bollenti causate dai cambiamenti Climatici. La stima é della Coldiretti ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) I cambiamentitici stanno influenzando anche le coltivazioni del nostro Paese. Tanto che, a causa del caldo tropicale registrato anche nel 2021, si sta verificando un vero e propriodi produzioni diincon le coltivazioni che, in meno di tre anni, sono raddoppiate superando i mille ettari fra Puglia, Sicilia e Calabria. Insomma, addio ai tradizionali limoni e arance, nasce il nuovo trend dellatropicale ‘italiana’, complici le temperature bollenti causate dai cambiamentitici. La stima é della Coldiretti ...

Advertising

emchella : Clima, é boom di frutta esotica made in Italy - italiaserait : Clima, é boom di frutta esotica made in Italy - TV7Benevento : Clima: spinge nuove coltivazioni, é boom di frutta esotica made in Italy (2)... - TV7Benevento : Clima, é boom di frutta esotica made in Italy... - fisco24_info : Clima, é boom di frutta esotica made in Italy: Coldiretti, in tre anni raddoppiate le coltivazioni e superati i mil… -