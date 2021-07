Atalanta, Lovato saluta il Verona: “Vi porterò nel cuore, sempre con riconoscenza” (Di sabato 31 luglio 2021) Il post pubblicato su Instagram da Matteo Lovato: il difensore originario di Monselice è un nuovo calciatore dell'Atalanta Leggi su mediagol (Di sabato 31 luglio 2021) Il post pubblicato su Instagram da Matteo: il difensore originario di Monselice è un nuovo calciatore dell'

Advertising

Atalanta_BC : ?? ?????????????????? ???????????? ?? Matteo Lovato è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ???? Benvenuto, Matteo! ???? #Lovato is a new… - ZZiliani : Settimane a leggere che in caso di cessione di #Romero l’#Atalanta sarebbe andata su #Demiral, valutato dalla #Juve… - Atalanta_BC : Ciao Matteo!! ???? #Lovato #GoAtalantaGo ???? - Ftbnews24 : ??? #Dea #BergAMO #Atalanta #SerieA #UCL ?? - Carlo_Canavesi : Questa mattina l’ufficialità di Matteo #Lovato all’#Atalanta, il difensore classe 2000 va subito in panchina nell’a… -