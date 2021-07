Pretty Princess compie 20 anni: l’omaggio social di Anne Hathaway (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 29 luglio 2001 usciva The Princess Diaries, in Italia con il titolo di Pretty Princess. Si tratta di una pellicola che ha fatto viaggiare la fantasia di generazioni di ragazzine che sognavano di poter essere la prossima Mia Thermopolis. Ma per Anne Hathaway è stata la pellicola che ha lanciato la sua inarrestabile carriera. Così, in occasione del ventesimo anniversario dall’uscita, l’attrice ha voluto rendere omaggio al suo ruolo da protagonista e all’amato film. Pretty Princess, 20 anni fa usciva la pellicola da sogno In ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 29 luglio 2001 usciva TheDiaries, in Italia con il titolo di. Si tratta di una pellicola che ha fatto viaggiare la fantasia di generazioni di ragazzine che sognavano di poter essere la prossima Mia Thermopolis. Ma perè stata la pellicola che ha lanciato la sua inarrestabile carriera. Così, in occasione del ventesimoversario dall’uscita, l’attrice ha voluto rendere omaggio al suo ruolo da protagonista e all’amato film., 20fa usciva la pellicola da sogno In ...

Advertising

alessia23ale : RT @atlanticavill: piangendo per il post di Anne Hathaway per i 20 anni di Pretty Princess - littlemixftlodo : RT @atlanticavill: piangendo per il post di Anne Hathaway per i 20 anni di Pretty Princess - cris_safeplace : Oggi sono 20 dall'uscita di the princess' diaries o pretty princess (italianizzato) ??????. Ok oggi me lo rivedo per l… - liv_starlight : In che senso Pretty Princess compie 20 anni... 20 ANNI? - DrApocalypse : Anne Hathaway festeggia i 20 anni di Pretty Princess -

Ultime Notizie dalla rete : Pretty Princess Anne Hathaway festeggia i 20 anni di Pretty Princess Esattamente 20 anni fa, era il 3 agosto 2001, Pretty Princess usciva nelle sale d'America , con un'esordiente protagonista assoluta. Anne Hathaway, all'epoca 18enne, affiancata dalla leggendaria Julie Andrews . 'I miracoli accadono? Buon 20° ...

MARK KNOPFLER ad ottobre il cofanetto con 11 Lp 'The Studio Albums 1996 - 2007' ... tra cui Local Hero, Cal, The Princess Bride, Last Exit To Brooklyn e Wag The Dog e ha suonato e ... The B - Sides 1996 - 2007 " Remastered LP Track listing Golden Heart LP1 Side A: Darling Pretty ...

Pretty Princess, 10 curiosità sul film con Anne Hathaway Imperoland.it Anne Hathaway celebra i 20 anni di "Pretty Princess" In occasione dei 20 anni dall'uscita di Pretty Princess, Anne Hathaway ricorda su Instagram il film che ha dato inizio alla sua carriera cinematografica ...

Brave and beautiful SERIE TV. Brave and Beautiful, le anticipazioni del 2 agosto Cosa succederà nella puntata di lunedì 2 agosto della serie tv turca di Canale 5 ...

Esattamente 20 anni fa, era il 3 agosto 2001,usciva nelle sale d'America , con un'esordiente protagonista assoluta. Anne Hathaway, all'epoca 18enne, affiancata dalla leggendaria Julie Andrews . 'I miracoli accadono? Buon 20° ...... tra cui Local Hero, Cal, TheBride, Last Exit To Brooklyn e Wag The Dog e ha suonato e ... The B - Sides 1996 - 2007 " Remastered LP Track listing Golden Heart LP1 Side A: Darling...In occasione dei 20 anni dall'uscita di Pretty Princess, Anne Hathaway ricorda su Instagram il film che ha dato inizio alla sua carriera cinematografica ...SERIE TV. Brave and Beautiful, le anticipazioni del 2 agosto Cosa succederà nella puntata di lunedì 2 agosto della serie tv turca di Canale 5 ...