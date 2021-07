Meteo, le previsioni del weekend del 31 luglio e 1 agosto: le città da bollino rosso (Di venerdì 30 luglio 2021) Quello tra il 31 luglio e l'1 agosto sarà un weekend di pioggia in alcune aree del Nord e di tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Sud. Diverse le città da bollino rosso per il caldo. Sei per la giornata di sabato (Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste), otto per quella di domenica (con Bari e Catania che si aggiungono alla lista). I venti saranno prevalentemente deboli e i mari da poco a molto mossi (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) Quello tra il 31e l'1sarà undi pioggia in alcune aree del Nord e di tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Sud. Diverse ledaper il caldo. Sei per la giornata di sabato (Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste), otto per quella di domenica (con Bari e Catania che si aggiungono alla lista). I venti saranno prevalentemente deboli e i mari da poco a molto mossi (LE).

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno dall'Agenzia Ansa. Queste le previsioni meteo per oggi 30 luglio. #ANSA - repubblica : Previsioni meteo, in arrivo il weekend più caldo dell'estate; temperature fino a 45 gradi - 3BMeteo : L'alta pressione torna a indebolirsi al Nord, dove la tregua sarà brevissima. Ancora gran caldo al Centrosud. Previ… - fanpage : Prepariamoci, il caldo non darà tregua ?? Le città da bollino rosso - andreastoolbox : Meteo, le previsioni del weekend del 31 luglio e 1 agosto: le città da bollino rosso | Sky TG24… -