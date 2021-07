Licata | arrestato il consigliere eletto con la Lega che ha sparato contro il socio | Aronica starà ai domiciliari – Il video

(Di venerdì 30 luglio 2021) Prima il voto in consiglio comunale sul nuovo regolamento sulla Tari, poi un regolamento di conti a colpi di pistola. Ilcomunale Gaetanodel Comune dinella lista, noi con Salvini, è statodopo averquattro proiettiliun suodi 71 anni. Alla base del folle gesto, dovrebbe esserci un contenzioso nelle gestione di un’attività di onoranze funebri. La vittima, ferita al braccio sinistro, se l’è cavata con una prognosi di venti giorni. ...

Advertising

rtl1025 : ??E' stato arrestato il consigliere comunale di 48 anni, #GaetanoAronica, eletto da 'civico' a #Licata con la lista… - ardseventy : RT @rtl1025: ??E' stato arrestato il consigliere comunale di 48 anni, #GaetanoAronica, eletto da 'civico' a #Licata con la lista 'Lega noi c… - ag_notizie : Il tentato omicidio di Licata: arrestato il consigliere comunale, ecco le immagini dell'agguato… - SkyTG24 : Sparatoria a Licata, consigliere comunale arrestato per tentato omicidio - Open_gol : È stato arrestato il consigliere comunale eletto con la Lega che ha sparato contro il suo socio -

Ultime Notizie dalla rete : Licata arrestato

Ma anche chi era stato condannato o, qualcuno addirittura per mafia. Sono 77 i denunciati ... Il primato dei denunciati spetta a Porto Empedocle, seguito da Favara e. L'attività di ...Ma anche chi era stato condannato o, qualcuno addirittura per mafia. Sono 77 i denunciati ... Il primato dei denunciati spetta a Porto Empedocle, seguito da Favara e. L'attività di ...E' stato posto agli arresti domiciliari per tentato omicidio il consigliere comunale di 48 anni, Gaetano Aronica, eletto con una lista civica vicina alla Lega a Licata (Agrigento). L'uomo ha sparato q ...E' stato arrestato il consigliere comunale di 48 anni, Gaetano Aronica, eletto da "civico" a Licata con la lista "Lega noi con Salvini", che ha sparato quattro ...