DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, può arrivare già domani la chiusura per #Shomurodov - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO É FATTA PER SHOMURODOV DAL GENOA ARRIVERÀ LUNEDÌ NELLA CAPITALE #SkySport #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #calciomercato #asroma, #Shomurodov ha detto sì ed è sempre più vicino: i dettagli dell'accordo - tabellamercatob : Aggiornamento #calciomercato Da #SerieA a #SerieB Due attaccanti della #Roma ceduti a titolo definitivo… - sportli26181512 : Calciomercato Roma, Antonucci ceduto al Cittadella: Il trequartista classe '99 saluta a titolo definitivo: è uffici… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Commenta per primo Lanon molla Xhaka ma pensa necessariamente a un'alternativa: secondo il The Telegraph un nome è quello di Thomas Delaney, centrocampista danese classe 1991 che gioca al Borussia Dortmund.- " Mirko Antonucci ceduto a titolo definitivo al Cittadella In bocca al lupo per il futuro! ". Con questo Tweet dal proprio account ufficiale laha reso noto di aver ceduto Mirko Antonucci al Cittadella a titolo definitivo. Termina così la girandola di prestiti del trequartista classe '99 dopo le esperienze con Pescara , Vitoria Setubal e ...Calciomercato Roma, continua il lavoro in uscita di Tiago Pinto: il club ha comunicato ufficialmente la cessione di due calciatori.La coach della prima squadra femminile biancoceleste ha raccontato come si raggiungono i successi nel calcio secondo la sua esperienza ...