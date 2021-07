Molestie per convincere di teorie No Vax, nuovi guai giudiziari per la consigliera M5s Monica Amore (Di mercoledì 28 luglio 2021) Avrebbe fatto ripetute telefonate per sostenere le teorie No Vax e inviare una paziente malata di Covid a non andare in ospedale per le cure del caso. E ora sono nuovi guai giudiziari per la consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Monica Amore, già finita al centro delle polemiche lo scorso autunno per aver pubblicato un post antisemita su Facebook. Secondo quanto spiegato dall’avvocato Gianluca Visca che assiste i querelante Monica Amore avrebbe molestato con ripetute telefonate dal contenuto No Vax il figlio di una donna sessantenne ammalata di ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Avrebbe fatto ripetute telefonate per sostenere leNo Vax e inviare una paziente malata di Covid a non andare in ospedale per le cure del caso. E ora sonoper la consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, già finita al centro delle polemiche lo scorso autunno per aver pubblicato un post antisemita su Facebook. Secondo quanto spiegato dall’avvocato Gianluca Visca che assiste i querelanteavrebbe molestato con ripetute telefonate dal contenuto No Vax il figlio di una donna sessantenne ammalata di ...

Advertising

nuovasocieta : Molestie per convincere di teorie No Vax, nuovi guai giudiziari per la consigliera M5s Monica Amore - gemini9500 : RT @gayburg: Caro @Pontifex_it, quando farai pulizie nelle chiese? Un prete che irride i sacramenti per offendere il prossimo non le crea i… - EsportsWebit : Il team di World of Warcraft rilascia una dichiarazione in seguito alla causa per molestie sessuali contro Activisi… - Gazzettino : Juan Carlos, l'ex amante gli fa causa per molestie: «Otto anni di minacce e diffamazioni» - _jimfab_ : @deaBellona La stessa che in passato aveva già pagato psicologicamente per aver denunciato, insieme ad altre, moles… -