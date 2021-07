La gelosia alla base della rissa tra minori a Prepezzano di Giffoni Sei Casali (Di mercoledì 28 luglio 2021) di Pina Ferro Una ragazza e la gelosia alla base della violenta rissa consumatasi a Prepezzano di Giffoni Sei Casali che ha portato la Procura presso il tribunale per i minori all’emissione di 11 misure cautelari a carico di altrettanti ragazzi. I destinatari del provvedimenti hanno tutti un’età compresa tra i 14 ed i 17 anni. Per nove di loro si sono aperte le porte di alcuni centri di accoglienza della regione Campania. Le indagini, avviate dalle forze dell’ordine e coordinate dalla Procura presso ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 luglio 2021) di Pina Ferro Una ragazza e laviolentaconsumatasi adiSeiche ha portato la Procura presso il tribunale per iall’emissione di 11 misure cautelari a carico di altrettanti ragazzi. I destinatari del provvedimenti hanno tutti un’età compresa tra i 14 ed i 17 anni. Per nove di loro si sono aperte le porte di alcuni centri di accoglienzaregione Campania. Le indagini, avviate dalle forze dell’ordine e coordinate dProcura presso ...

