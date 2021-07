Fabian potrebbe rimanere, si accettano solo offerte appropriate (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il futuro di Fabian Ruiz è incerto, il centrocampista non sarà svenduto e sarà ceduto solo ad offerte appropriate. Fabian Ruiz non sarà svenduto e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il futuro diRuiz è incerto, il centrocampista non sarà svenduto e sarà cedutoadRuiz non sarà svenduto e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ContropiedeA : Il Napoli non cerca il sostituto di Demme che potrebbe rientrare dopo 5/6 settimane. Si proverà a gestire il centro… - partenopeo1973 : @Torrenapoli1 koop andava preso a prescindere,e sarebbe il compagno giusto per Fabian,alternativo a demme e che pot… - MayoNaples : @Torrenapoli1 Per Fabian,anche un po' di meno. Direi che una brocca di vino con le percoche potrebbe anche bastare ?? - infoitsport : Fabian Ruiz, con Spalletti lo spagnolo potrebbe rivoluzionarsi – GdS - cn1926it : #FabianRuiz, con #Spalletti lo spagnolo potrebbe rivoluzionarsi -