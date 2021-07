TV – cose da sapere e serie TV da guardare (Di martedì 27 luglio 2021) Tutti noi abbiamo un debole per le serie TV o per i filmi, questo è un metodo semplice per passare il tempo da soli ma anche in compagnia. Se proviamo a pensare un attimo a come la TV sia evoluta, ci renderemo conto dei grandi cambiamenti che questa ha subito. Le prime stazioni televisive al mondo iniziarono ad apparire in America tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ’30. La prima stazione televisiva meccanica si chiama W3XK ed è stata creata da Charles Francis. Quella stazione televisiva trasmise la sua prima trasmissione il 2 luglio 1928. Una delle prime stazioni televisive al mondo, WRGB, ha l’onore di essere l’unica stazione al mondo ininterrottamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Tutti noi abbiamo un debole per leTV o per i filmi, questo è un metodo semplice per passare il tempo da soli ma anche in compagnia. Se proviamo a pensare un attimo a come la TV sia evoluta, ci renderemo conto dei grandi cambiamenti che questa ha subito. Le prime stazioni televisive al mondo iniziarono ad apparire in America tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ’30. La prima stazione televisiva meccanica si chiama W3XK ed è stata creata da Charles Francis. Quella stazione televisiva trasmise la sua prima trasmissione il 2 luglio 1928. Una delle prime stazioni televisive al mondo, WRGB, ha l’onore di essere l’unica stazione al mondo ininterrottamente ...

Advertising

AzzolinaLucia : È la magistratura a doverci dire come sono andate le cose a #Voghera. Nessun altro. Di certo non i politici. Anche… - Ninou_1703 : RT @nastyquik: se parli con me devi già sapere che la metà delle cose che dico sono pura ironia sono una delle persona più ironiche al mon… - GlosweetyGlo : RT @Moonlightshad1: Ai tempi del fascismo ai camerati non serviva nemmeno l'ordine preciso del duce per fare quello che facevano: gli basta… - fvckanwar : RT @nastyquik: se parli con me devi già sapere che la metà delle cose che dico sono pura ironia sono una delle persona più ironiche al mon… - Quinta00876879 : RT @Moonlightshad1: Ai tempi del fascismo ai camerati non serviva nemmeno l'ordine preciso del duce per fare quello che facevano: gli basta… -