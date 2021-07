Germania, feriti e dispersi per un’esplosione nel parco industriale di Leverkusen (Di martedì 27 luglio 2021) Sono almeno 5 le persone che mancano all’appello. E diverse altre, un numero ancora imprecisato, sono rimaste ferite. Questo il primo parziale bilancio dell’esplosione nel parco industriale della città tedesca di Leverkusen che si trova circa 20 chilometri a nord di Colonia, lungo il fiume Reno. La colonna di fumo nero che si è levata in cielo ha spinto la polizia a chiedere ai residenti di non uscire di casa chiudendo porte e finestre. La deflagrazione è avvenuta alle 9.40 di oggi 27 luglio. Ha causato un vasto incendio nel Chempark, il parco industriale caratterizzato dalla presenza di impianti ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 luglio 2021) Sono almeno 5 le persone che mancano all’appello. E diverse altre, un numero ancora imprecisato, sono rimaste ferite. Questo il primo parziale bilancio dell’esplosione neldella città tedesca diche si trova circa 20 chilometri a nord di Colonia, lungo il fiume Reno. La colonna di fumo nero che si è levata in cielo ha spinto la polizia a chiedere ai residenti di non uscire di casa chiudendo porte e finestre. La deflagrazione è avvenuta alle 9.40 di oggi 27 luglio. Ha causato un vasto incendio nel Chempark, ilcaratterizzato dalla presenza di impianti ...

