Denunciati due giovani per pestaggio di un minorenne a Galatina (Di martedì 27 luglio 2021) Galatina: pestano un ragazzo minorenne per motivi di gelosia. Individuati e Denunciati due giovani Gli Agenti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Galatina Denunciati due giovani per lesioni personali in concorso, un 18enne di origine rumena ed un 17enne galatinese. I fatti: Il 22 luglio u.s., un giovane galatinese denunciava presso il Commissariato

