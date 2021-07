Buongiorno dalla Borsa 27 luglio 2021 (Di martedì 27 luglio 2021) (TeleBorsa) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,24%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 15.125,95 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,49%, archiviando la sessione a 27.970,2 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un -2,65% e chiude la seduta a 14.630,8 punti. Piazza Affari è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione. Soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dello 0,72%; preda dei venditori Londra, con un decremento dello 0,87%; tentenna Parigi, che cede lo 0,43%. In fondo alla classifica ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Tele) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,24%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 15.125,95 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,49%, archiviando la sessione a 27.970,2 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un -2,65% e chiude la seduta a 14.630,8 punti. Piazza Affari è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione. Soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dello 0,72%; preda dei venditori Londra, con un decremento dello 0,87%; tentenna Parigi, che cede lo 0,43%. In fondo alla classifica ...

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 27 luglio 2021 Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,24%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100 , fermandosi a 15.125,95 punti. Tokyo ...

LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA 27 luglio 2021: in campo il Settebello e la Giorgi Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della GIORNATA 4 Olimpiadi di Tokyo 2021 ... che accusa un ritardo di 1'09 di ritardo dalla leader Neff. 09:14 TENNIS - Parte bene la Giorgi ...

Buongiorno dalla Borsa 27 luglio 2021 - [video] Teleborsa Torricelli: “Chiesa, che forza!” L’ex Juve: “Federico andava a scuola con mio figlio: stesse movenze del padre e più grinta. Sono andato a trovare Allegri: ha un entusiasmo pazzesco” ...

Paolo Brosio, la confessione drammatica: “Era andata a dargli il buongiorno, non respirava più” Il giornalista e conduttore televisivo piemontese si è reso autore di una confessione drammatica. Scopriamo insieme di che si tratta ...

