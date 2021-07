I vaccini contro la Covid-19 non scadranno il 20 ottobre (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 26 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un messaggio vocale circolato nei giorni precedenti sulla nota app di messaggistica istantanea. L’audio oggetto della nostra verifica è stato registrato da un uomo che si presenta come «il segretario nazionale» di un partito politico che avrebbe ogni giorno accesso ad «avvocati, giuristi e costituzionalisti». L’identità del presunto segretario di partito non viene rivelata, ma nel messaggio vocale l’uomo spiega che «i vaccini contro la Covid-19, ndr scadono tutti al 20 ottobre», ... Leggi su facta.news (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 26 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un messaggio vocale circolato nei giorni precedenti sulla nota app di messaggistica istantanea. L’audio oggetto della nostra verifica è stato registrato da un uomo che si presenta come «il segretario nazionale» di un partito politico che avrebbe ogni giorno accesso ad «avvocati, giuristi e costituzionalisti». L’identità del presunto segretario di partito non viene rivelata, ma nel messaggio vocale l’uomo spiega che «ila-19, ndr scadono tutti al 20», ...

