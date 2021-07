Diletta Leotta, con Can Yaman è davvero finita? C’è la foto con un altro (Di lunedì 26 luglio 2021) Mentre Can Yaman si trova in Puglia in vacanza con alcuni amici, Diletta Leotta è stata immortalata con un noto cantante, che la guarda letteralmente con gli occhi a forma di cuore: la presentatrice ha un nuovo fidanzato? Come molti hanno sottolineato, mentre Can Yaman si troverebbe in vacanza in Puglia con gli amici, Diletta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Mentre Cansi trova in Puglia in vacanza con alcuni amici,è stata immortalata con un noto cantante, che la guarda letteralmente con gli occhi a forma di cuore: la presentatrice ha un nuovo fidanzato? Come molti hanno sottolineato, mentre Cansi troverebbe in vacanza in Puglia con gli amici,L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Fusillo16Luke : RT @JPeppp: Twitter è quel fantastico mondo dove vengono criticate Miriam Leone per le sopracciglia folte, Diletta Leotta perché rifatta, S… - infoitcultura : DAZN, Giorgia Rossi svela tutto: 'Diletta Leotta, Mediaset e il mio fidanzato' - infoitcultura : Diletta Leotta e Can Yaman si sarebbero lasciati: lei non porta più l’anello - ilmonsir : Prima di Celebrity Hunted provavo quasi simpatia per Diletta Leotta. Dopo Celebrity Hunted cercherò di evitarla il più possibile. - ReTwitStorm_ita : #Diletta #Leotta, la foto col #Cantante con #Tanto di #Cuoricini. E Can #Yaman? -