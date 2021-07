Tokyo | l' Italia conquista tre bronzi | Giuffrida | Longo Borghini e Zanni

(Di domenica 25 luglio 2021) La prima giornata di Olimpiadi di2020 ha regalato all'due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi via al...

La prima giornata di Olimpiadi di2020 ha regalato all'due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi via al secondo giorno di gare. Il primo italiano è Leonardo ...Dopo l'oro di Vito Dell'Aquila e l'argento di Luigi Samele , la seconda giornata di2020 regala all'altre tre medaglie olimpiche, tutte di bronzo. La prima nel ciclismo con Elisa Longo Borghini (prova in linea), la seconda nel judo con Odette Giuffrida (categoria - 52 kg)...Si spengono qui le speranze di medaglia olimpica per la Nazionale italiana di softball, che ha ceduto 5-0 al Messico il quarto incontro del round robin, venendo così estromessa matematicamente dalla f ...(Il Sussidiario.net) Volley, Italia-Russia 3-0. L' Italia del volley femminile ha esordito con autorevolezza oggi nelle Olimpiadi di Tokyo battendo la Russia con un tondo 3-0. Altri due azzurri ...