Milan, Gazidis dopo la diagnosi del tumore ringrazia i tifosi: le sue parole (Di sabato 24 luglio 2021) Milan, Gazidis torna a parlare giorni dopo l’annuncio del tumore, per l’amministratore delegato nel Milan parole di speranza e di ringraziamento per i propri tifosi. Qualche giorno fa, il Milan, attraverso i propri canali social, aveva fatto sapere che l’ad Ivan Gazidis, a seguito di una visita di routine, era venuto a conoscenza di essere vittima di un carcinoma alla gola. Sui social, sono stati tantissimi i tifosi, di qualunque squadra, che hanno rivolto parole di incoraggiamento e ... Leggi su rompipallone (Di sabato 24 luglio 2021)torna a parlare giornil’annuncio del, per l’amministratore delegato neldi speranza e dimento per i propri. Qualche giorno fa, il, attraverso i propri canali social, aveva fatto sapere che l’ad Ivan, a seguito di una visita di routine, era venuto a conoscenza di essere vittima di un carcinoma alla gola. Sui social, sono stati tantissimi i, di qualunque squadra, che hanno rivoltodi incoraggiamento e ...

Advertising

_OlivierGiroud_ : Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante av… - PietroMazzara : La malattia di #Gazidis non genererà un vuoto di potere dentro il #Milan né vi saranno rallentamenti sulle varie si… - PietroMazzara : La #CurvaSud a Casa #Milan con lo striscione a sostegno di Ivan #Gazidis [@AntoVitiello] - emanuel8__ : RT @SeniorViga: Ho inviato una e-mail alla direzione di A.C.Milan con un messaggio di incoraggiamento a Gazidis. Ho chiesto per favore di f… - davinci_truth : RT @RepMilan: Milan, Gazidis: 'Sto bene e lavoro, tornerò presto a San Siro' -