Voghera, Lerner: “Nella Lega sparare agli africani è una vocazione”. Salvini replica (Di giovedì 22 luglio 2021) Botta e risposta tra Gad Lerner e Matteo Salvini sul caso dell’assessore della Lega, Massimo Adriatici, che martedì sera a Voghera ha sparato uccidendo un 39enne marocchino. “Vi ricordo che anche Luca Traini, il giustiziere di Macerata, era iscritto alla Lega. Diciamo che in quel partito sparare agli africani è una vocazione. Dieci anni fa, dopo la strage di Utoya il deputato europeo leghista Mario Borghezio lodò le idee dell’attentatore” scrive Lerner sul suo profilo Twitter. A stretto giro la replica ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Botta e risposta tra Gade Matteosul caso dell’assessore della, Massimo Adriatici, che martedì sera aha sparato uccidendo un 39enne marocchino. “Vi ricordo che anche Luca Traini, il giustiziere di Macerata, era iscritto alla. Diciamo che in quel partitoè una. Dieci anni fa, dopo la strage di Utoya il deputato europeo leghista Mario Borghezio lodò le idee dell’attentatore” scrivesul suo profilo Twitter. A stretto giro la...

