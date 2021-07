Tokyo 2020 | la Turchia cambia portabandiera | Erdem a contatto con un positivo

(Di giovedì 22 luglio 2021) Laè costretta arein vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi fissata per domani. Ad essere sostituita è Ada, capitana della nazionale di pallavolo, costretto ad un “isolamento lieve” insieme a sei compagne di squadra: tutte sono entrate acon unal Covid-19 sul volo che le ha portate in Giappone. Potranno quindi continuare ad allenarsi per conto proprio e utilizzando mezzi di spostamento a loro riservati, ma non potranno partecipare all’inaugurazione di domani, come precisato da una nota del comitato olimpico turco. ...

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - infoitsport : Tokyo 2020, Federica Pellegrini in partenza: 'Si va' (FOTO) - sportface2016 : #Tokyo2020 La #Turchia cambia portabandiera: la pallavolista Ada #Erdem paga il contatto con un positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Dopo le Olimpiadi di, la International Swimming League sarà la mia ultima gara, il palcoscenico giusto per dire basta". Con queste parole, pronunciate pochi giorni fa alla conferenza stampa di ...Ventotto medaglie, nono posto nel medagliere. A pochi giorni dal via delle Olimpiadi di, in programma il 23 luglio, ricordiamo i successi degli Azzurri a Rio 2016La Turchia è costretta a cambiare portabandiera in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi fissata per domani. Ad essere sostituita è Ada Erdem, capitana della nazionale di pallavolo, costre ...La Turchia cambia portabandiera per la cerimonia di apertura dell'Olimpiade di Tokyo 2020, in programma domani. (ANSA) ...